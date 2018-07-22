ويليامز تدعو لإطلاق العمال المخطوفين من حقل الشرارة دون شروط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 06:35 مساء

استنكرت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، حادثة خطف العمال من حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، داعية إلى «إطلاقهم الفوري وغير المشروط» وفق ما نشرته البعثة الأممية عبر حسابها على «تويتر».

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وقالت البعثة إن ويليامز كررت خلال اللقاء التأكيد على «أن ثروات ليبيا من حق الشعب الليبي»، وأن «المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة الشرعية والمعترف بها دوليًّا لإدراة قطاع النفط والغاز في ليبيا».

ولقاء ويليامز مع صنع الله، هو الثالث للمسؤولة الأممية الجديدة اليوم، حيث سبق لقاءهما اجتماعان مع كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد سيالة، والمفوض بوزارة التخطيط الطاهر الجهمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يدعم ترسانته الدفاعية بجزائري
رياضة محلية
السوبر الإسباني في هذا البلد العربي
رياضة عالمية
أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت