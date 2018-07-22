ويليامز تدعو لإطلاق العمال المخطوفين من حقل الشرارة دون شروط

استنكرت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، حادثة خطف العمال من حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، داعية إلى «إطلاقهم الفوري وغير المشروط» وفق ما نشرته البعثة الأممية عبر حسابها على «تويتر».

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وقالت البعثة إن ويليامز كررت خلال اللقاء التأكيد على «أن ثروات ليبيا من حق الشعب الليبي»، وأن «المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة الشرعية والمعترف بها دوليًّا لإدراة قطاع النفط والغاز في ليبيا».

ولقاء ويليامز مع صنع الله، هو الثالث للمسؤولة الأممية الجديدة اليوم، حيث سبق لقاءهما اجتماعان مع كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد سيالة، والمفوض بوزارة التخطيط الطاهر الجهمي.