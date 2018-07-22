انطلاق المرحلة الثانية لقطع التوصيلات غير الشرعية للكهرباء في باب بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 05:51 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق المرحلة الثانية من حملة قطع التوصيلات غير الشرعية والتعدي على مسارات الشبكة الكهربائية بمنطقة باب بن غشير، صباح اليوم الأحد، التي تستهدف المحال التجارية والخدمية بالمنطقة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الأحمال على الشبكة الكهربائية بالمناطق «نتيجة للاستهلاك غير المبرر من قبل بعض القائمين على هذه الأنشطة سواء كانت التجارية أم الصناعية».

وقالت الشركة إنها تأمل من كافة أصحاب المحال التجارية والشركات والمصانع تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشركة، لافتة إلى «أن هذه الأعمال غير المسؤولة تلحق الضرر بالمواطن البسيط، وتسبب زيادة ساعات طرح الأحمال على المناطق، كما تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني».

وأشادت الشركة العامة للكهرباء بدور رجال إدارة الأمن المركزي، فرع أبوسليم وعين زارة، والعاملين بالشركة، خاصة العاملين بالإدارة العامة لخدمات المستهلكين والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، الذين ساهمو في هذه الحملات وعملوا في ظروف صعبة تحت حرارة الشمس المرتفعة.

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