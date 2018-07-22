ويليامز تبحث مع الجهمي الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 05:35 مساء

بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مع المفوض بوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهمي، خلال لقائهما في العاصمة طرابلس، الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية المقترحة في ليبيا. بحسب ما أعلنته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما التقت ويليامز، اليوم، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة «في زيارة بروتوكولية»، شدد خلالها الطرفان «على عمق العلاقة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودولة ليبيا، وأعربا عن الأمل في مواصلة التعاون وتوسيع آفاقه بين الجانبين».

وتجري نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، منذ توليها مهامها قبل أيام لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولية والفاعلين في ليبيا.

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