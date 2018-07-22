1800 طالب يواصلون أداء امتحانات الشهادة الثانوية بترهونة في أجواء هادئة

إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في تروهنة. (الإنترنت)

تتواصل بمدينة ترهونة امتحانات الشهادة الثانوية، بقسميها العلمي والأدبي، وسط أجواء هادئة وفق الخطة الأمنية التي أعدتها لجنة امتحانات ترهونة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على ما أفاد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي محمد سعيد.

وقال محمد سعيد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى بلدية ترهونة بلغ أكثر من 1800 طالب وطالبة موزعين على 8 لجان.

وأكد سعيد أن الامتحانات «تسير بشكل جيد» وفق البرنامج المعد من قبل وزارة التعليم، مشيدًا بتعاون كافة اللجان والأجهزة الأمنية والخدمية من أجل نجاح سير الامتحانات على مستوى ترهونة.

يشار إلى أن امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بمدينة ترهونة انطلقت في 14 يوليو الجاري بالتزامن مع مختلف مناطق البلاد.