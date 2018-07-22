لودريان يلتقي غدا عقيلة صالح في طبرق

القاهرة ـ بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 22 يوليو 2018, 03:45 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان سيصل إلى مدينة طبرق غدًا الإثنين في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ولم يوضح بليحق لـ«بوابة الوسط» تفاصيل أخرى حول الموضوعات التي سيتناولها لودريان وعقيلة خلال اللقاء.

ومن المقرر أن ييدأ لودريان زيارة إلى تونس اليوم الأحد، قبل وصوله إلى ليبيا غدًا ليلتقي أبرز الفاعلين في عملية التسوية السياسية، ودفعهم للالتزام بتعهدات إعلان باريس.

وقالت مصادر دبلوماسية في تونس، إن لودريان سيجري محادثات مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، حول تطورات تسوية الأزمة الليبية، خصوصًا عقب زيارات الجهيناوي إلى ليبيا قبل أسابيع.

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