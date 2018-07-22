«القابضة للاتصالات» تنظم ورشة عمل للرفع من كفاءة الموظفين

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب. (بوابة الوسط)

نظمت الشركة القابضة للاتصالات في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، ورشة عمل لبحث سبل الرفع من جودة الخدمات وكفاءة موظفي القطاع.

وقال رئيس مجلس الإدارة، فيصل قرقاب، في تسجيل مصور نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن الورشة تخللتها مجموعة من العروض التقديمية وحلقات نقاش موسعة، حول مراجعة وتحديث مؤشرات النجاح للإدارات المختلفة، ومناقشة أهم الفرص وتعريف الأولويات وخطوات العمل والجداول الزمنية لتنفيذها.

وأضاف أن الورشة تسلط الضوء على الأوضاع الراهنة، وتحاول وضع خطة عمل مستقبلية للسنوات الثلاث المقبلة.

