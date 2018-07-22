وصول شحنة أمصال وتطعيمات إلى وادي البوانيس

القاهرة- بوابة الوسط: | الأحد 22 يوليو 2018, 03:38 مساء
أمصال وتطعيمات في بلدية وادي البوانيس. (بوابة الوسط)

أعلنت إدارة الرعاية الصحية بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس اليوم الأحد، عن وصول الأمصال والتطعيمات الخاصة بالأطفال مقدمة من مخازن الإمداد الطبي بسبها.

وأوضح المكتب الإعلامي بوادي البوانيس أن التطعيمات التي وصلت تبدأ من عمر شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وسنة وسنة ونصف السنة، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية ستبدأ إعطاء التطعيمات اعتباراً من صباح غد الإثنين.

ونوهت إلى أن تطعيم الأطفال من عمر شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر سيبدأ غدا، وفي حال لم يكتمل التطعيم سيتم تمديد الفترة حتى يوم الثلاثاء، مشيرة إلى تطعيم الأطفال من عمر تسعة أشهر وسنة وسنة ونصف السنة يوم الثلاثاء.

يشار إلي أن أغلب مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة الجنوبية تعاني نقص وتأخر وصول العديد من التطعيمات والأمصال منذ فترة.

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