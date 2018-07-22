محطة الرويس تنفي تصدير الطاقة الكهربائية إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 03:31 مساء

نفى مسؤول بمحطة الرويس، اليوم الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تصدير الطاقة الكهربائية إلى تونس بقدرة 280 ميغاوات.

وقال رئيس المناوبة قسم التشغيل بالمحطة، محمد الأحرش، في تسجيل مصور بثته إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إن محطة الرويس تتكون من ست وحدات، وكل وحدة 156 ميغاوات، منوهًا إلى أن قوة عمل التوربينة في فصل الصيف 115 ميغاوات فقط بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أن المحطة فقدت الوحدة الأولى في حريق بسبب الأحمال أخيرًا، كما أن الوحدة الثالثة تحت الصيانة وستعود قريبًا للشبكة.

وأوضح أن المحطة تملك خطًا سعته 150 ميغاوات الرويس - تطاوين (تونس)، وفي وقت الذروة تسحب المحطة من تونس عن طريق دائرة أبو كماش.

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