ضبط 150 شهادة صحية منتهية الصلاحية لوافدين في أجدابيا

شهادات صحية منتهية الصلاحية لعمال وافدة جرى ضبطها في أجدابيا. (إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى)

ضبط أعضاء إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى في مدينة أجدابيا 150 شهادة صحية منتهية الصلاحية خاصة بالعمالة الوافدة العاملة في عدة جهات تجارية بالمدينة.

وقال مكتب الإعلام عبر صفحة إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد، جرى ذلك خلال الدوريات الأمنية التي قام بها أعضاء إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى على عدة محال تجارية في مدينة أجدابيا.

وأضاف أن ذلك يأتي من أجل التأكد من سلامة الإجراءات القانونية والصحية المتعلقة بالعمالة الوافدة لضمان خلوهم من أية أمراض قد تعرض سلامة المواطنين في مدينة أجدابيا وضواحيها للخطر عبر الوجبات الغذائية الجاهزة.