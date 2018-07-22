السايح يناقش تجهيزات الانتخابات مع نائب رئيس «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 03:06 مساء
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال اجتماع بمقر المفوضية اليوم. (بوابة الوسط)

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مستجدات العملية الانتخابية المقبلة، والظروف التشريعية والفنية والأمنية المحيطة بها.

واستعرض رئيس المفوضية، خلال اجتماع اليوم الأحد بمقر المفوضية، آخر التجهيزات التي تقوم بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية تحظى بمستوى عالٍ من المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها، بما يجعلها مقبولة على جميع الصعد المحلية والدولية.

وجرى مناقشة إمكانية التعاون بين اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب والمفوضية فيما يتعلق بصياغة القوانين والتشريعات المنظمة للعمليات الانتخابية المقبلة، وصولاً إلى إصدار تشريعات تسهم في تلافي العقبات التي يمكن أن تواجه المفوضية وهي تقوم بتنفيذها.

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