باخرة بضائع ترسو بالبريقة لتفريغ شحنات تابعة لشركات نفطية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 22 يوليو 2018, 03:02 مساء
باخرة بضائع في ميناء البريقة (تصوير صلاح ناصف)

رست الباخرة «SUN DISCVERER» في ميناء البريقة التجاري لتفريغ بضائع عامة وحاويات لصالح شركات نفطية عاملة في منطقة الهلال النفطي.

وقال أحد موظفي الميناء لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الباخرة «SUN DISCVERER» قادمة من طرابلس لتفريغ حمولتها من بضائع عامة وحاويات لصالح عدد من شركات النفط.

وأوضح المصدر أن الباخرة التي تحمل علم «انتغوا» تحمل هذه البضائع لصالح كل من شركة الخليج العربي للنفط، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وشركة «يارا» النرويجية، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الزويتينة للنفط.

وأضاف أن الباخرة رست صباح أمس السبت على الرصيف التجاري بميناء البريقة (80 كلم غرب أجدابيا)، حيث باشر العاملون في عملية تفريغ حمولتها التي من المقرر أن تغادر مساء اليوم الأحد إلى عدة دولة أوروبية.

وأشار إلى أن الباخرة ستقوم كذلك بتحميل الحاويات الفارغة التي جرى إفراغها من البضائع الخاصة بالشركات النفطية بمنطقة الهلال النفطي في الفترة الماضية في ميناء البريقة التجاري الصناعي.

أثناء تفريغ حمولة باخرة البضائع في ميناء البريقة (تصوير صلاح ناصف)
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