«دعم المرأة بتعليم الوفاق» تنظم ورشة عمل حول استراتيجية العمل

صورة نشرتها صفحة الوزارة للورشة التي بدأت اليوم (تعليم الوفاق)

نظم مكتب دعم وتمكين المرأة في وزارة التعليم بحكومة الوفاق ورشة عمل تهدف لبناء استراتيجية عملية للمكتب، تكون قابلة للتنفيذ والقياس والتحسين المستمر لأداء مهامه وعمله بالقطاع.

وأوضح بيان للوزارة أن الورشة، التي بدأت اليوم الأحد وتستمر إلى يوم الغد، تسهم في دعم وتمكين المرأة وإشراكها في مختلف المجالات العلمية، وأن الشريحة المستهدفة بها الموظفات ورؤساء الأقسام والوحدات التابع للمكتب.

تُعقد الورشة بمقر مكتب الدعم في منطقة السياحية بطرابلس، وتتناول عدد من المحاور يقدمها الخبيران الدكتور سلطان بشير، والدكتور منصور الفرجاني، وهما من ذوي الاختصاص في مجال متطلبات البناء المؤسسي والأهداف الاستراتيجية الناجحة للإدارة وبحث نقاط القوة والضعف داخل الإدارية ووضع الخطة التنفيذية اللازمة لذلك.

وأوضحت مدير مكتب الدعم آمال المالطي أن الورشة تأتي حرصًا على دعم وتمكين المرأة بالوزارة، وتأكيدًا على أدائها دورها ورسالتها بالقطاع وتوسيع قاعدة مشاركتها في صنع القرار بالوظائف الإدارية العليا وفق رؤية واستراتيجية واضحة تكون قابلة للتنفيذ.

يشار إلى أن الورشة بدعم شركة المهارات للاسثتمار والتدريب وشركة المهندسين العرب للبرمجيات والتدريب.