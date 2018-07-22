نائب رئيس مجلس الدولة: توفير الخدمات الأساسية يعزز وجود الدولة في الجنوب

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار. (بوابة الوسط)

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، اليوم الأحد، إن المجلس تبنى رؤية تشكيل لجنة تعمل في الجنوب، لمساعدة المجالس البلدية في توفير الخدمات الأساسية، وتعزيز وجود الدولة في المنطقة.

وأضاف مختار خلال فعاليات ملتقى الحوار الشامل بشأن البعد الحقيقي لأزمة الجنوب، في العاصمة طرابلس، أن المجلس تواصل مع الأطراف كافة، في الشرق والغرب، كما تواصل مع أطراف دولية لم يسمها، لدعم هذا المقترح.

وأوضح أنه ناقش الرؤية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ونائبيه عن الجنوب، أحمد حمزة، وعبد السلام كاجمان، مشيرًا إلى أنهم أبدوا تحمسهم للفكرة في بادئ الأمر، ثم فتروا بعد ذلك.

وقال إنه تواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ووجد تباينًا بينهم في المواقف، حول إيجاد صيغة لوجود الدولة في الجنوب، منوهًا أنه تواصل مع رئيس «حكومة الموقتة» عبدالله الثني، ونائبه من الجنوب، ولم يتحصل على شيء غير الوعود التي لم تترجم على أرض الواقع.

وشدد النائب بمجلس الدولة على أن تحقيق الولاء للدولة في أي منطقة يستوجب توفير الخدمات الأساسية للسكان، وهذا لا يحدث في المنطقة الجنوبية.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة، قرر في 13 مايو الجاري، تشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة الأزمة في الجنوب الليبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار وعضوية كل من علي عبدالعزيز علي وماما سليمان بلال سيدي ومسعود عبدالسلام عبيد وحسن حبيب خميس.