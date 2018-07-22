مسؤولة أممية: الوضع في ليبيا أفضل بكثير من بعض الدول المستقرة

جانب من لقاء النخب السياسية الليبية.(إدارة التواصل بمجلس الوزراء)

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة إن الوضع في ليبيا أفضل بكثير من بعض الدول التي تعيش أزمات والتي بها استقرار في بعض الأحيان.

وأوضحت مستشارة فريق النوع الاجتماعي في المكتب الإقليمي للدولة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانسيس غاي، أن دعم المرأة يتطلب تكاتف الجهود للعمل على أرضية صلبة يمكن الانطلاق منها لتحقيق أهدافنا، حسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأشادت خلال لقاء مع نخب نسائية، برعاية مجموعة «من أجلك ليبيا» بالمستوى الذي وصلت إليه سيدات ليبيا من خلال الأفكار النيرة التي يحملنها لتحقيق مستقبل أفضل للمرأة، ومساهمتهن في استقرار ليبيا.

كانت نخب نسائية ليبية ناقشت خلال الاجتماع أولويات واحتياجات تحديات المرأة الليبية، وتفعيل وحدة دعم وتمكين المرأة في المؤسسات، والعمل على حلحلة مشاكل المرأة المهنية للمساهمة في التنمية، والرعاية الصحية الشاملة للأم والطفل .

شارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة إيمان بن يونس، وعضو الحوار السياسي الليبي، رئيس مجموعة من أجلك ليبيا نهاد عمر معيتيق، حسب إدارة التواصل والمعلومات بمجلس الوزراء.