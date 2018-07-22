مسؤولة أممية: الوضع في ليبيا أفضل بكثير من بعض الدول المستقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 12:37 مساء
جانب من لقاء النخب السياسية الليبية.(إدارة التواصل بمجلس الوزراء)

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة إن الوضع في ليبيا أفضل بكثير من بعض الدول التي تعيش أزمات والتي بها استقرار في بعض الأحيان.

وأوضحت مستشارة فريق النوع الاجتماعي في المكتب الإقليمي للدولة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانسيس غاي، أن دعم المرأة يتطلب تكاتف الجهود للعمل على أرضية صلبة يمكن الانطلاق منها لتحقيق أهدافنا، حسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأشادت خلال لقاء مع نخب نسائية، برعاية مجموعة «من أجلك ليبيا» بالمستوى الذي وصلت إليه سيدات ليبيا من خلال الأفكار النيرة التي يحملنها لتحقيق مستقبل أفضل للمرأة، ومساهمتهن في استقرار ليبيا.

كانت نخب نسائية ليبية ناقشت خلال الاجتماع أولويات واحتياجات تحديات المرأة الليبية، وتفعيل وحدة دعم وتمكين المرأة في المؤسسات، والعمل على حلحلة مشاكل المرأة المهنية للمساهمة في التنمية، والرعاية الصحية الشاملة للأم والطفل .

شارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة إيمان بن يونس، وعضو الحوار السياسي الليبي، رئيس مجموعة من أجلك ليبيا نهاد عمر معيتيق، حسب إدارة التواصل والمعلومات بمجلس الوزراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
«داخلية الوفاق» تؤكد على حق التظاهر السلمي وفق ثلاثة شروط
ليبيا
أسامة حماد: حكومة الوفاق غلّبت المصلحة الوطنية.. وتوزيع الترتيبات المالية لم ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لصاحبات العيون البنية والعسلية