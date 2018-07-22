العثور على جثتين متحللتين ولغم غرب سرت

شباب من سكان حي الكامبو بسرت يتناولون وجبة إفطار رمضان بجانب بيوتهم المدمرة في مايو الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الأحد، العثور على جثتين متحللتين بمنطقة الأربعين الواقعة غرب سرت، وكذلك على لغم أرضي غير متفجر.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية، سالم الأميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن عناصر السرية توجهت إلى المكان بعد ورود بلاغ من مواطن، وعثروا على الجثتين واللغم الأرضي.

وأضاف أن الإجراءات القانونية والإدارية ستتخذ مع الجهات ذات العلاقة لانتشال الجثتين ووضعهما بثلاجة المستشفى إلى حين إعادة دفنهما، كما سيتم انتشال اللغم بالإمكانات المتاحة.

يذكر أن منطقة الأربعين شهدت اشتباكات بين قوات البنيان المرصوص وتنظيم داعش العام 2016.