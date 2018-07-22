طبيب ليبي زائر يجري 23 جراحة ناجحة في سرت

مستشفى ابن سينا بسرت «صورة أرشيفية بوابة الوسط»

أجرى طبيب ليبي يعمل في كندا 23 عملية جراحية بمستشفى ابن سينا بسرت السبت.

وقال مصدر بالمستشفى إن استشاري طب وجراحة العيون قديح أبولقاسم قديح أجرى 23 عملية جراحية ما بين المتوسطة والبسيطة جميعها ناجحة، بالتعاون مع أخصائي أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الدكتور على الزرقاء رئيس القسم.

وأضاف أن إدارة المستشفى كان لها الدور الكبير فى استضافة الطبيب الزائر والتخفيف من عناء المواطنين في السفر وتحمل تكاليف العلاج.

وتأتي الزيارة ضمن حملة لإجراء عمليات لألف مريض، ينظمها، حسب الطبيب الزائر في تصريحات إلى «بوابة الوسط».

وقال إن عددا من أطباء العيون الاستشاريين والأخصائيين الليبيين يشرفون على الحملة التي تستهدف مختلف مناطق ليبيا منها طرابلس وسرت وسبها.