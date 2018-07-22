«تعليم الوفاق» تحدد ضوابط تعيين المعلمين والمعلمات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 11:25 صباحا
وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل . (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، قرارًا بشأن تحديد ضوابط التسكين على الملاك الوظيفي المعتمد للمؤسسات التعليمية.

ونص القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه على إجراء اختبارات تقييم أداء لجميع المعلمين والملعلمات بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

ويشمل القرار جميع المعلمين والمعلمات سواء المسكنين في جداول الحصص أو المحالين على الاحتياط العام حسب البرنامج الزمني والفئات المستهدفة الذي تضعه وزارة التعليم.

وأوضح القرار الوزاري أن وزارة التعليم ستشرف على إعداد الأسئلة لكل سنة دراسية وتجري الاختبارات حسب الموعد الذي تحدده بقرار لاحق، وتكون داخل القاعات الجامعية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
«داخلية الوفاق» تؤكد على حق التظاهر السلمي وفق ثلاثة شروط
ليبيا
أسامة حماد: حكومة الوفاق غلّبت المصلحة الوطنية.. وتوزيع الترتيبات المالية لم ...
ليبيا
«تسجيل سري» لترامب يفضح علاقته بعارضة «بلاي بوي»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لصاحبات العيون البنية والعسلية