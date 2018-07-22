«تعليم الوفاق» تحدد ضوابط تعيين المعلمين والمعلمات

وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل . (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، قرارًا بشأن تحديد ضوابط التسكين على الملاك الوظيفي المعتمد للمؤسسات التعليمية.

ونص القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه على إجراء اختبارات تقييم أداء لجميع المعلمين والملعلمات بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

ويشمل القرار جميع المعلمين والمعلمات سواء المسكنين في جداول الحصص أو المحالين على الاحتياط العام حسب البرنامج الزمني والفئات المستهدفة الذي تضعه وزارة التعليم.

وأوضح القرار الوزاري أن وزارة التعليم ستشرف على إعداد الأسئلة لكل سنة دراسية وتجري الاختبارات حسب الموعد الذي تحدده بقرار لاحق، وتكون داخل القاعات الجامعية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعنية.