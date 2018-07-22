«البحوث الزراعية» ينظم ورشة عمل لمربي النحل

نحالون في أحد المناحل. (بوابة الوسط)

ينظم مركز البحوث الزراعية ورشة عمل اليوم الأحد حول تطوير الخدمات الإرشادية والزراعية لمربي النحل.

وتعتبر هذه الورشة هي الأولى لسلسلة ورش استهدفت مربي النحل حول تحسين وتطوير سلالة نحل العسل المحلي وتطوير البنى التحتية وتنمية المراعي النحلية وحمايتها، وفق مصدر بالمركز لوكالة الأنباء الليبية (وال).

ويشهد قطاع صناعة العسل تطورا كبير، حيث باتت الفرص متاحة للنهوض بصناعة العسل وتطويره خاصة في ظل عدم احتياج مشاريع النحل إلى رأس مال كبير، والنمو المستمر لأعداد النحالين الذين يمارسون أساليب النحالة الحديثة.

ويقول متخصصون إن أهم التحديات التي تواجه صناعة النحل هي نوعية النحل المستورد وانتشار الآفات والأمراض فيما بينها ، مشيرة إلى أن تربية النحل مجال قابل للاستثمار الذي من شأنه أن يدر الأرباح.