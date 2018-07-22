مسؤول بالكهرباء يوضح أسباب حدوث إضلام تام بالمنطقة الشرقية

بنغازي – «بوابة الوسط»، سالم العبيدي | الأحد 22 يوليو 2018, 12:37 صباحا

أكد مدير غرفة التحكم 30 بنغازي التابعة للشركة العامة للكهرباء حسن القماطي أن أسباب حدوث إضلام تام بالمنطقة الشرقية هو «خروج الوحدات عن الخدمة بمحطتي شمال بنغازي والزويتينه».

وقال حسن القماطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن «خروج الوحدة الرابعة عن الخدمة تسبب في خروج باقي الوحدات بمحطة شمال بنغازي ومحطة الزويتينه بالكامل، مؤكدًا أن تمت إعادة الأحمال للمنطقة الشرقية بشكل تدريجي».

وأوضح القماطي، أن «الأحمال عادت بنسبة 85 % ، لافتًا أن الفرق الفنية والعاملين يعملون على قدم وساق وبشكل متواصل لإعادة الكهرباء لكافة المدن والمناطق شرق البلاد».

وشهدت مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية حالة إظلام تام بسبب خروج الوحدات عن الخدمة بمحطة شمال بنغازي.

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