شركة الكهرباء تعلن عودة التيار للمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 08:41 مساء
الشركة العامة للكهرباء تعلن عودة الكهرباء للمنطقة الشرقية بعد حدوث «إظلام تام»، خلال الأربع ساعات الماضية من اليوم السبت، وقالت الشركة في بيان مقتضب إن مهندسيها نجحوا في إرجاع «الشبكة الكهربائية لجناحها الشرقي في زمن قياسي»
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