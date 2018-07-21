عودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى غريان وبعض مدن الجبل

أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبت، عودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى غريان وبعض مدن الجبل الغربي، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضح مدير منطقة غريان بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة المهندس علي الحبشي، أن مياه النهر الصناعي عادت الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم إلى التدفق من جديد لشبكة مدينة غريان إلى خط بوزيان - الرحيبات الذي يغذي مدن الأصابعة وككلة والقواليش ويفرن والقلعة والعوينية والرياينة والزنتان.

وأوضح الحبشي أن المياه بدأت تتدفق بشكل تدريجي لتعبئة خط بوزيان - الرحيبات، مشيرًا إلى أنه «تم الاتفاق مع الشركة العامة للكهرباء على عدم تطبيق طرح الأحمال على محطات الضخ بالرابطة لاستمرار تدفق المياه إلى مستحقيها».