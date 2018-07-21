«غرفة تحكم 30»: إظلام تام ببنغازي ومدن المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 07:06 مساء

أعلنت «غرفة تحكم 30» بنغازي، التابعة للشركة العامة للكهرباء، دخول مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية في حالة إظلام تام، دون أن توضح أسباب الإظلام.

وتشهد بعض شوارع وأحياء العاصمة طرابلس ومدينة سرت منذ عدة أيام إغلاقًا للطرق وإشعال النيران في إطارات السيارات، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء.

وقال مصدر بشركة الكهرباء إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء وصلت خلال هذا الأسبوع في طرابلس وسرت لـ 20 ساعة متواصلة نتيجة رفض بعض المجموعات المسلحة في بعض مدن المنطقة الغربية وبعض المناطق داخل مدينة طرابلس عملية توزيع برنامج طرح الأحمال.

بينما أشار المصدر إلى أن تنفيذ برنامج طرح الأحمال يتم بطريقة سلسة في المنطقة الشرقية، حيث تنقطع الكهرباء عن بنغازي ومدن المنطقة الشرقية لمدة 8 ساعات يوميًّا، وفق جدول مداورة بالتساوي بين المدن.

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