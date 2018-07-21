ويليامز تبحث مع أعضاء من مجلس الدولة أوضاع العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 07:05 مساء
ويليامز تتوسط أعضاء المجلس الأعلى للدولة. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، السبت، مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة أوضاع العملية السياسية في ليبيا، وفق ما أعلنته البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في اللقاء الذي جرى بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس أعضاء المجلس الأعلى للدولة موسى فرج وبشير الحوشي وعبد العزيز حريبة، فيما قالت البعثة: «شكل اللقاء فرصة للتباحث في أوضاع العملية السياسية في ليبيا».

واللقاء هو الأول الذي تجريه المسؤولة الأممية الجديدة التي تسملت مهامها في البعثة الأممية لدى ليبيا قبل أسبوع من دون مشاركة رئيس البعثة غسان سلامة.

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