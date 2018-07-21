طلاب الشهادة الإعدادية بطبرق يعيدون أداء امتحان اللغة الإنجليزية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في مدينة طبرق، ظهر اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذي تقرر إعادته على مستوى المناطق التعليمية التابعة للحكومة الموقتة بعد أن تبين تسريبه.

وقال مصدر من وزارة التعليم بالحكومة الموقتة لـ«بوابة الوسط» إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية بدأ بعد ظهر اليوم السبت في نفس مقار اللجان السابقة بمناطق التعليم التابعة للحكومة الموقتة.

وأضاف المصدر أن الامتحان «مناسب ويشمل كافة المستويات من المقبول إلى الممتاز» مؤكدًا أن الامتحان «تم وضعه من قبل موجهي مادة اللغة الإنجليزية».

وذكر المصدر أن لجنة التحقيق المشكلة لغرض التحقيق في واقعة تسريب الامتحان «ما زالت تقوم بعملها»، مشيرًا إلى «أن مَن قام بعملية تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية هم في قبضة العدالة، وجارٍ التحقيق معهم وإحالتهم للجهات القضائية».