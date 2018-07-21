لتسريع الاندماج.. اتحاد الغرف الاقتصادية يطلق جولة مغاربية برًّا من ليبيا

استقبال البكوش لرئيس اتحاد الغرف الاقتصادية المغاربية. (الاتحاد المغاربي)

يعتزم اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي القيام بجولة عبر البر انطلاقًا من ليبيا إلى موريتانيا مرورًا بتونس والجزائر والمغرب؛ بهدف تسريع البناء المغاربي.

وحسب اتحاد الغرف في بيان له، السبت، فإن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش استقبل مدير عام اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي خليل مسعود محفوظ، بمكتبه بمقر الأمانة العامة بالرباط، وتناول اللقاء مشروع الجولة المغاربية التي يعتزم اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي القيام بها برًّا انطلاقًا من ليبيا إلى موريتانيا مرورًا بتونس والجزائر والمغرب.

وأوضح البيان أن الهدف من الجولة المغاربية لفت الانتباه إلى ضرورة تسريع البناء المغاربي، لا سيما في مجال التبادل الاقتصادي بين الدول المغاربية.

ويونيو الماضي التأم اجتماع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة - ليبيا بالعاصمة طرابلس مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة للمغرب العربي، حيث تناول الاجتماع إحياء اتحاد الغرف المغاربي وتفعيل دوره.

ويتشكل اتحاد المغرب العربي من الدول الخمس وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا، لكن حجم التبادلات التجارية بين بلدانه الأضعف عالميًّا، ووفق دراسة جزائرية حول «رؤية القطاع الخاص لمسار الاندماج المغاربي» فإن هذه المبادلات لم تتجاوز نسبة 3.1% في الوقت الذي يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الدول المغاربية مع الاتحاد الأوروبي 70%.

وترى الدراسة أن السوق المغاربية المشتركة يمكن أن توفر لدول اتحاد المغرب العربي نحو 20 مليون فرصة عمل جديدة، ونسبة نمو إضافية تصل إلى 2% على الأقل سنويًّا.