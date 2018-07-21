العثور على لغم بحري «خطير» شرق سرت

عثر أحد المواطنين على لغم بحري «خطير» بالمنطقة الصناعية الواقعة شرق سرت سبعة كيلو مترات.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية التابعة لقوة حماية سرت سالم الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن فريق نزع الألغام توجه إلى الموقع الذي أبلغ عنه المواطن لمعاينة اللغم.

وأشار إلى أنه تبين أن «اللغم بحري خطير يزن تقريبا قرابة مائتي كيلو»، مؤكدًا أنه نظرا لخطورته وعدم وجود الإمكانيات لانتشاله سيتم تفجيره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اليوميين القادمين.

وأكد الناطق باسم سرية نزع الألغام، إغلاق المجال الموجود فيه اللغم البحرى بشريط أحمر لعدم المساس به من قبل المواطنين.

وتشهد مدينة سرت وجود عدد كبير من الألغام والمتفجرات في عدة مناطق وأحياء متفرقة، فيما تحتاج المدينة إلى إعادة مسح كامل بالتعاون مع منظمات دولية.

