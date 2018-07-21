عقيلة صالح يلغي منصب الحاكم العسكري درنة بن جواد

ألغى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صفة الحاكم العسكري درنةـ بن جواد، التي كان يشغلها رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي بوعلوية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن قرار صالح يأتي في أعقاب الإعلان عن تحرير المنطقة الشرقية بالكامل من «الإرهاب».

وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أواخر يونيو الماضي تحرير مدينة درنة بالكامل من الجماعات المسلحة، بعد شهر من بدء عمليات تحرير المدينة.

كان رئيس مجلس النواب أصدر في 19 يونيو 2016، قرارًا بتعيين الناظوري حاكمًا عسكريًّا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا، لمواجهة الإرهاب في مدينة درنة وبعض أحياء بنغازي.