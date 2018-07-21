بلدية أبوسليم تلزم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بسداد مستحقات الكهرباء

إحدى محطات الكهرباء في ليبيا. (الإنترنت)

أصدرت بلدية أبو سليم قرارًا بإلزام الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بسداد مستحقات الشركة العامة للكهرباء.

ويقضي القرار الصادر عن البلدية ونشرته الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء عبر «فيسبوك»، اليوم السبت، بإلزام مراقبة الاقتصاد أبو سليم بعدم استكمال اصدار التراخيص وتجديدها إلا بعد إحضار ما يفيد سداد المستحقات المالية للشركة من قبل الإدارة العامة المستهلكين.

وطالب القرار الأجهزة التنفيذية والضبطية بضبط المخالفين للضوابط والإجراءات الخاصة بالتزود بالتيار الكهربائي الخاص بالأنشطة الاقتصادية والكهربائية، على أن يُعمل بع من تاريخ صدوره.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الشركة العامة للكهرباء للحد من التعدي علي الشبكة الكهربائية والترشيد في استهلاك التيار الكهربائي وإزالة التوصيلات غير الشرعية، نظراً لما يعانيه قطاع للكهرباء من تعديات ترتب عليها زيادة كبيرة في الأحمال والتي بدورها تعود سلباً علي المواطن.