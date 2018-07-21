المافيا الإيطالية تتعاون مع شبكات أجنبية في تهريب البشر من ليبيا وشمال أفريقيا

مهاجرون أفارقة على متن قارب مطاطي متجه إلى إيطاليا (الإنترنت)

كشف تقرير إيطالي عن تورط عصابات المافيا في إيطاليا وغيرها من البلدان الأوروبية في أنشطة تهريب المهاجرين من ليبيا وشمال أفريقيا عبر البحر المتوسط.

وقال التقرير، الذي أعده جهاز مكافحة المافيا الإيطالي، ونقله موقع «بريتبارت» الأميركي، إن شبكات المافيا استثمرت موارد مالية ضخمة في أنشطة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا. وذكر أن «تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية أصبحت أحد أكثر الأنشطة التجارية أهمية وأكثرها دخلًا بالنسبة للمنظمات الإجرامية والمافيا العاملة في إيطاليا».

وكشف التقرير النصف سنوي أن مجموعات المافيا تتعاون بشكل خاص مع مهربين من ليبيا والمغرب، لنقل المهاجرين من سواحل أفريقيا الشمالية إلى جزيرة صقلية، جنوب إيطاليا. ووصلت مشاركة المافيا الإيطالية في تهريب المهاجرين من ليبيا في الآونة الأخيرة إلى مستوياتها الأعلى على الإطلاق، وهي «ترتبط في كثير من الأحيان بوفاة المهاجرين في البحر المتوسط».

وأضاف: «حتى في روما، مزيد من المجموعات الإجرامية تتبنى نهجًا مماثلًا لذلك الذي تتبناه مجموعات المافيا في مدن مثل صقلية وكالابريا وكامبانيا»، بل وتعمل تلك المجموعات بالتنسيق مع شبكات مافيا أجنبية لتنسيق تدفقات الهجرة من ليبيا وشمال أفريقيا.

وخلافا للتقارير الإعلامية، قال التقرير الإيطالي إن حالات الوفيات في البحر ترتبط بشكل مباشر بأعداد المهاجرين الساعين لعبور مضيق صقلية، الذي يفصل شمال أفريقيا عن جنوب إيطاليا.

وكانت حوادث وفيات المهاجرين في البحر تراجعت بشكل ملحوظ في 2018، مع قدوم الحكومة الإيطالية الجديدة وسعيها لتطبيق إجراءات صارمة حيال الهجرة، ورفضها استقبال المهاجرين من يتم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت بيانات منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة للهجرة تراجع المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من ليبيا بنسبة 80%، في النصف الأول من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

اقرأ أيضًا: السراج: نرفض خطط إقامة مراكز للمهاجرين في ليبيا.. ولن نرضخ للإغراءات المالية

ووصل قرابة 16 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2018 حتى 8 يوليو الجاري، مقارنة بـ85 ألف مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الوفيات في البحر المتوسط إلى ألف حالة وفاة منذ بداية العام، مقارنة بـ2258 حالة وفاة في 2017.