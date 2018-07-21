عقيلة صالح يطرح رؤية ليبيا حول فلسطين أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، فى اجتماع جلسة الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي عبد الحميد الصافى، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن عقيلة صالح طرح رؤية الدولة الليبية التى دعمت ومازالت تدعم الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مؤكدا مرارًا على حقهم في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن «الدولة الليبية تعارض إقرار الهيئة العامة للكنيست، الخميس الماضى، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي لقانون أساس القومية الذي ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، فيما يُعد أخطر قانون يشرع العنصرية والتمييز ضد العرب والفلسطينيين أصحاب الأرض، ويرسخ فكرة الاستيطان ويعطيه شرعية».

وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب، أن القانون جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، ونفى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبرر التفرقة فى بين اليهود والعرب، وحولها إلى تمييز شرعى على أساس عرقى عنصري.

يأتي الاجتماع بناءً على طلب الكويت وعدد من الدول العربية؛ لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة في القضية الفلسطينية.