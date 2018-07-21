بالصور.. محطة كهرباء خليج سرت تعود للخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 12:11 مساء
عاملان في لحظة أعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء خليج سرت. (الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء خليج سرت البخارية على الشبكة الكهربائية بقدرة 250 ميجاوات بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

ونوهت الإدارة التنفيذية للشركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى الجهود الكبيرة للعاملين بالشركة.

وأشارت إلى أن العاملين «واصلوا الليل بالنهار دون كلل أو ملل حتى نجحت الجهود الحثيثة باستكمال أعمال الصيانة بأسرع وقت من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية».

يأتي استئناف عمل رغم التظاهرات التي نظمها مواطنون أمام مقر المحطة الخميس الماضي، للمطالبة بمنحهم جزءًا من إنتاج الطاقة الكهربائية لتوزيعها بشكل عادل بين الأحياء في المنطقة.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع محطة الخليج البخارية نفذت، ثم توقف استكمال المشروع منذ أربع سنوات بعد مغادرة الشركة المنفذة بسبب سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة قبل تحريرها في العام 2016.

أحد مواقع الانتاج في محطة كهرباء خليج سرت. (الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)
من أعمال تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة. (الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء)
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