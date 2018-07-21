الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تأثر مناطق شمال غرب البلاد بمنخفض جوي صحراوي يتمركز في وسط وجنوب الجزائر.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى إرتفاع ملحوظ ومتوقع في درجات الحرارة على هذه المناطق، متوقعة أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المسجلة هذا اليوم على المناطق الساحلية بين 32 و36 مْ، وبين 38 و43 مْ في الدواخل.

ونوهت إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق وتنخفض تدريجيا اعتبارا من مساء بعد الإثنين، ولفتت إلى أن الطقس سيكون معتدلا على مناطق الشمال الشرقي خاصة على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح بين 38 و43 مْ، وتصل إلى 46 مْ في غدامس.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 مْ على المناطق الساحلية وبين 38 و43 مْ في الدواخل، وتسجل ارتفاعا غدًا على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى 29 و35 مْ على أغلب المناطق، وتصل إلى 38 مْ على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 مْ، وتصل إلى 46 مْ على غدامس.