صيانة وإنشاء ثلاثة طرق في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 10:17 صباحا
لقطة تذكارية عقب توقيع عقود إنشاء وصيانة الطرق في الكفرة. (الصفحة الرسمية للبلدية)

وقعت بلدية الكفرة عقود صيانة وإنشاء ثلاثة طرق مع شركة الخدمات العامة بالكفرة.

وقالت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، إن الشركة ستبدأ تنفيذ المشروعات في غضون الأيام القليلة المقبلة .

وتشمل المشروعات الجديدة، حسب البلدية، مد طريق جديد من سوق المواشي شرقا إلى المستشفى 120 سرير غربًا، بمسافة 2 كم وعرض 7 متر.

أما المشروعان الثاني والثالث فهما صيانة جميع طرق الجوف الغربي من حي عفون إلى التوبات، وتفرعاتها بإجمالي 12كم وعرض ثمانية أمتار.

وقع العقود عميد البلدية المهندس عبدالرحمن عقوب، بحضور مدير شركة الخدمات العامة مصادف بدر.

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