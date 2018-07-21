المؤسسة الوطنية للنفط تعين رئيس جديد لشركة البريقة

القاهرة - بوابة الوسط - أسماء بن سعيد | السبت 21 يوليو 2018, 03:10 صباحا

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط  مصطفى صنع الله قرارا بتعيين رئيس جديد للجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وقال مصطفى صنع الله «لقد ساهم أداء السيد عماد بن كورة المتميز كرئيس للجنة متابعة محطات الوقود بشكل كبير في قرار تعيينه».

وأضاف: «سيكون جلّ تركيز السيد بن كورة في مهمته الجديدة في شركة البريقة على كيفية تحسين عملية تزويد المواطنين بالوقود والغاز في كافة أرجاء البلاد».

ولفت صنع الله إلى أن «الخبرة الطويلة التي اكتسبها السيد بن كورة من خلال توليه لعدّة مناصب داخل المؤسسة وشركاتها قد جعلته مؤهلاً لوضع الآليات المناسبة لتحسين أداء شركة البريقة لتسويق النفط والدفع بها إلى الأمام».

يذكر أن عماد بن كورة شغل سابقا منصب رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط. كما شغل أيضا منصب مدير ادارة النقل البحري بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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