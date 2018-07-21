بالفيديو: تظاهرة في طرابلس احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وتطالب بطرد المليشيات

تظاهرة عشرات المحتجين في العاصمة طرابلس منددين بتدهور الوضع الأمني وتدني مستوى الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص السيولة النقدية، ومطالبين بـ«طرد المليشيات»، ومؤكدين على وحدة ليبيا.

كما طالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين وصفوهم بـ«مصاصي دماء الشعب الليبي».

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتوحيد الجيش «لادروع ولاسرايا نبو جيش وحيد الراية»كما اتهم المحتجون رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج بـ«العمالة لإيطاليا».

ودعا المتظاهرون كافة سكان العاصمة طرابلس إلى الخروج في الساحات العامة والشوارع للتعبير عن رأيهم بشأن سوء الأوضاع المعيشية، مرددين عبارة «يامتفرج عيب عليك بكرا جاي الدور عليك».

وتشهد بعض شوارع وأحياء طرابلس منذ عدة أيام إغلاقًا للطرق وإشعال النيران في إطارات السيارات، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء.