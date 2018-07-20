سرقة كوابل ومعدات من فندق المهاري بسرت

قام مجهولون بسرقة كوابل ومعدات من فندق المهاري ومجمع خليج سرت للفنادق التابع للشركة العامة للمراكز الإدارية.

وقال أحد موظفي الشركة بسرت لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «المعدات المسروقة شملت أجهزة التكييف وكوابل كهرباء بمسافات طويلة ومعدات سباكة وأطقم لدورات المياه بالفندق».

وأشار الموظف إلى أن مجمع خليج سرت للفنادق تعرض أيضًا لـ«سرقة كوابل كهرباء ومعدات بناء ومعدات ضخ المياه ومعدات المطعم الرئيسيى بالمجمع».

ورغم تكليف قوة حماية وتأمين سرت التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق بتأمين المدينة إلا أن عدة مقرات حكومية تعرضت لـ«السرقة خلال الفترة الماضية منها مكتب الثقافة سرت ومكتب الزراعة ومكتب الثروة البحرية ومكتب الشؤون المحلية والخارجية دون أن يتم القبض على السارقين المجهولين».