سرقة كوابل ومعدات من فندق المهاري بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلوحي | الجمعة 20 يوليو 2018, 11:32 مساء

قام مجهولون بسرقة كوابل ومعدات من فندق المهاري ومجمع خليج سرت للفنادق التابع للشركة العامة للمراكز الإدارية.

وقال أحد موظفي الشركة بسرت لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «المعدات المسروقة شملت أجهزة التكييف وكوابل كهرباء بمسافات طويلة ومعدات سباكة وأطقم لدورات المياه بالفندق».

وأشار الموظف إلى أن  مجمع خليج سرت للفنادق تعرض أيضًا لـ«سرقة كوابل كهرباء ومعدات بناء ومعدات ضخ المياه ومعدات المطعم الرئيسيى بالمجمع».

ورغم تكليف قوة حماية وتأمين سرت التابعة  لوزارة الدفاع  بحكومة الوفاق بتأمين المدينة إلا أن عدة مقرات حكومية تعرضت لـ«السرقة خلال الفترة الماضية منها مكتب الثقافة سرت ومكتب الزراعة ومكتب الثروة البحرية ومكتب الشؤون المحلية والخارجية دون أن يتم القبض على السارقين المجهولين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تفتتح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم الثلاثاء المقبل
عربى
المفوضية الأوروبية تعلق على تصريحات السراج بشأن مراكز إنزال المهاجرين في ليبيا
ليبيا
مجلس الأمن: أية كيانات توفر الدعم لأعمال تهدد السلام في ليبيا ستكون «هدفًا ...
ليبيا
توسع حركة السلفية المدخلية في ليبيا
ليبيا
«نجدة بنغازي» تقبض على عصابة تخطف وتغتصب المراهقين وتبتزهم
ليبيا
قزيط يؤيد موقف المجبري ويقترح نقل المؤسسات السيادية خارج طرابلس
ليبيا
إنريكي يخطط لثورة كروية في إسبانيا
رياضة عالمية
في العدد 139: قراءة في ما وراء إحاطة سلامة.. وتنامي «المدخلية».. وأزمة الثانوية ...
ليبيا
غضب فرنسي من الأميركان بسبب «أفريقيا هي التي فازت بكأس العالم»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الماس