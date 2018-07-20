بيروني: إيطاليا تقدم «مساهمة كبيرة» لتحقيق مصالحة ليبية

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني. (الإنترنت)

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، إن حل الأزمة السياسية في ليبيا يتطلب مصالحة حقيقية شاملة على المستوى الاجتماعي والإقليمي.

وأشار في مقابلة مع «RadioInBlu» إلى أن «حل الأزمة السياسية الليبية لا يمكن أن يقتصر على عدد قليل من الشخصيات، بل يجب أن يكون نتيجة مصالحة حقيقية على المستوى الاجتماعي والأقليمي». وتابع جوزيبي بيروني إلى أن «إيطاليا تقدم مساهمة كبيرة لأجل هذا الهدف».

وتسعى الأطراف الدولية والإقليمية إلى مساعدة ليبيا لتحقيق مصالحة وطنية لتنفيذ مخرجات اجتماع باريس الذي يستهدف إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.