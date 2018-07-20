احتجاجات وحرق لإطارات السيارات وإغلاق للطرق بسرت

تشهد بعض شوارع وأحياء مدينة سرت إغلاقًا للطرق وحرقًا لإطارات السيارات، احتجاجًا على تردي مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» مساء الجمعة إن «المحتجين أغلقوا مدخل حي الشعبية وطريق مراح وأحرقو إطارات السيارات أمام المجمع الإدارى».

ولفت المصدر إلى أن عدد ساعات انقطاع الكهرباء خلال هذا الأسبوع «وصلت إلى 20 ساعة في أحياء ومناطق سرت»، مشيراً إلى أن «نقص المياه والأدوية وانقطاع السيولة النقدية منذ شهرين بمصارف سرت وغلاء أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية ونقص غازالطهي».

يذكر أن المجلس البلدي سرت عقد أمس الخميس اجتماعًا طارئًا مع لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء بسرت بسبب انقطاع الكهرباء الذي وصل إلى أكثر من 20 ساعة، حيث وجه عميد البلدية كتابًا للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بشأن «فتح تحقيق لمعرفة أسباب الإطفاء المتعمّد على سرت».

كما قدم عميد بلدية سرت مختار المعداني «احتجاجًا إلى لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت عن عملية الإطفاء التام على سرت ولمرتين على التوالي بحجة رفض سرت لطرح الأحمال»، مؤكداً أن سرت «تجري بها عملية طرح أحمال مثلها مثل المناطق الأخرى».