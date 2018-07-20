صنع الله يناقش عمليات الإنتاج مع شركة توتال الفرنسية

القاهرة ـ بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 20 يوليو 2018, 07:42 مساء

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عدد من المسؤولين بشركة توتال الفرنسية عمليات الإنتاج وسبل تطوير التعاون المشترك.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الجمعة إن «الطرفين ناقشا العديد من المسائل المتعلقة بعمليات الإنتاج وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما».

وأعرب المسؤولون في شركة توتال الفرنسية «عن بالغ أسفهم إزاء عملية الاختطاف الأخيرة التي تعرض لها بعض عمّال شركة أكاكوس للعمليات النفطية».

كما تمنى مسؤولو توتال الفرنسية «إطلاق سراح عمّال شركة أكاكوس المخطوفين في أقرب وقت ممكن»، مؤكدين  على «دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ووقوفهم إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة».    

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وفد شركة توتال تكوّن من رئيس قسم عمليات الاستكشاف والإنتاج بشركة توتال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن ميشال، ومدير التنمية والتطوير بشركة توتال إيمانويل النحاس، ونائب المدير العام لشركة توتال أحمد أبولسين.

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