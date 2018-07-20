منظمة الصحة العالمية تقدم برامج تدريب لعناصر القطاع الصحي في ليبيا

وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة

بحثت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، مع مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا سبل التعاون في مجال تدريب عناصر القطاع الصحي.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط» الجمعة، إن الاجتماع عُقد بين مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي ومندوب البرنامج الوطني لمنظمة الصحة العالمية - مكتب ليبيا الدكتور عبدالعزيز الحلفي، ومشرف عام التدريب لمجلس التخصصات الطبية الدكتور فرج الحمري، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية والمكلفة بإدارة التعاون الدولي الدكتورة أسماء أبوبكر بعيرة، ومسؤولة التدريب بإدارة الموارد البشرية جليلة خليفة.

وأوضح الطرابلسي أن الاجتماع تناول آليات تعزيز إجراءات بناء القدرات لمقدمي الخدمة الصحية في ليبيا، وتحديد احتياجات التدريب للعاملين في المجال الصحي، إضافة إلى استعراض خطة إدارة الموارد البشرية بالوزارة حول تحديد أولويات التدريب حسب الاحتياج خلال الظروف الراهنة كنموذج للتغلب على التحديات الحالية التي تواجهها ليبيا.

وأضاف أن الحاضرين اتفقوا على تحديد عدد من البرامج التدريبية المهمة لتقديمها من قبل منظمه الصحة العالمية، وذلك في إطار المساعدة والدعم سواء تقنيًا وفنيًا وماديًا والمتمثلة في عدة برامج منها صيانة الأجهزة والمعدات الطبية، ومجال التطعيمات والحلقة الباردة، ومجال مكافحة العدوي بالمستشفيات، والتدريب في مجال التخطيط الصحي والمهارات التمريضية للتخدير والعمليات، وتطوير الممارسة الصحية والصحة العقلية، ومجال القبالة والمختبرات ونقل الدم.