بـ7 مهام رئيسة.. داخلية الوفاق تنشئ مكتبًا لشؤون الانتخابات

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، إنشاء مكتب لشؤون الانتخابات بناءً على قرار الوزير المفوض رقم 1007 لعام 2018، والذي سيتولى بدوره مهام محددة استعدادًا للانتخابات المرتقبة.

وأشارت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المكتب الجديد سيتولى 7 مهام محددة ضمن خطة الوزارة استعدادًا للاستحقاق المرتقب.

أولى مهام المكتب تتمثل في «إعداد الخطط الأمنية لتأمين العمليات الانتخابية بكافة صورها ومتابعة تنفيذها»، وثانيها «التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات فيما يخص عملية التأمين».

كما يتولى المكتب مهام الإشراف المباشر على غرفة العمليات الرئيسية لتأمين الانتخابات والغرف الفرعية بالدوائر الانتخابية بالمناطق التابعة لها، بالإضافة إلى التنسيق والإشراف على جميع البرامج التدريبية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية مع الجهات المعنية.

ووفق القرار يتولى المكتب التنسيق والتواصل مع جميع الأجهزة والمصالح والإدارات، فيما يخص عملية التأمين كلٌ حسب اختصاصه، وتوفير الاحتياجات والتجهيزات المتعلقة بغرفة العمليات الرئيسية لتأمين الانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها، فضلاً عن تقديم تقرير تفصيلي دوري عن جميع أعماله وعرضها على الوزير.

وأشارت الوزارة في نهاية بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، للخروج بالبلاد لبر الأمان وإنهاء الانقسامات التي أرهقت كاهل المواطن.

وتتفق الأطراف الليبية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.