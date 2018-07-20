«جنائي البريقة» يفكك شبكة إجرامية تقوم بسرقة المنازل في المنطقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 20 يوليو 2018, 04:44 مساء
بعض المضبوطات بحوزة العصابة

ألقت وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي البريقة القبض على عصابة تخصصت في السرقات، كان آخرها عملية سرقة واسعة لمنازل بالمنطقة استولوا خلالها على مشغولات ذهبية وأموال باهظة.

وقالت وحدة الإعلام عبر صفحة مديرية أمن أجدابيا على موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة، إن أفراد الأمن ضبطوا الفاعلين وهم خمسة أشخاص، وذلك بعد إعداد كمين محكم لهم وضبط الأشياء المسروقة التي كانت بحوزتهم وبعض المواد المخدرة التي كانوا يتعاطونها.

وأشارت إلى أنه بعد إجراء التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اعترفوا بتنفيذهم لعدة سرقات أخرى، كانوا قد قاموا بها داخل منطقة البريقة الجديدة 80 كلم غرب مدينة أجدابيا.

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