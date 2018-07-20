ضبط 103 مهاجرين غير شرعيين في زوارة والجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 03:50 مساء
مديرية أمن زوارة. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، ضبط 103 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، في زوارة والجميل.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، فرقة التحري بمديرية أمن زوارة تمكنت من ضبط شاحنة نوع «ثلاجة» داخل حدود بلدية زوارة إلى جانب شركة مليتة للنفط والغاز من الجهة الغربية، وبتفتيشها وجد بداخلها 80 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الأولية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجميل، من ضبط 23 مهاجرًا من جنسيات أفريقية كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا، بحسب «داخلية الوفاق»، التي أكدت أنه بعد جمع المعلومات تم التوصل إلى منسق العملية وجارٍ ضبطه لإحالته إلى العدالة.

وثمنت وزارة الداخلية «كل الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لها»، مطالبة بمزيد من «الجهد والعطاء ليعم الأمن والأمان».

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