السراج يعقد «اجتماعًا استثنائيًا» لبحث أوضاع مستشفى شارع الزاوية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعاً استثنائياً أمس الخميس، ضم وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور ووكيل وزارة الصحة محمد الهيثم ومساعد مدير عام مستشفى شارع الزاوية الدكتور طارق الهمالي لبحث الوضع العام بالمستشفى.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس لما يتعرض له مستشفى شارع الزاوية من حين لآخر من خروقات أمنية، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أكد إقرار إجراءات لتوفير مناخ آمن ومناسب لعمل الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وأصدر السراج تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتوفير كافة متطلبات المستشفى من الأدوية والمعدات الطبية اللازمة بصفة عاجلة حتى يتسنى للمستشفى العمل بكامل طاقاته.