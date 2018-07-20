السراج: نرفض خطط إقامة مراكز للمهاجرين في ليبيا.. ولن نرضخ للإغراءات المالية

مهاجرون أنقذهم خفر السواحل. (رويترز)

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبي الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا، مؤكدًا أنها لن ترضخ للإغراءات المالية.

وأضاف السراج في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية اليومية واسعة الانتشار في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة «نحن نعارض قطعا ما تريد أوروبا رسميا أن نفعله بإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يريد الاتحاد الأوروبي استقبالهم».

ورفض اتهامات بأن خفر السواحل الليبي أطلق النار على عمال إغاثة يحاولون إنقاذ مهاجرين، قائلًا: «ننقذ مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا يوميًا.. سفننا تعمل دائمًا»، بحسب «رويترز».

وأضاف السراج أن ليبيا تقف بمفردها لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط وتحتاج المزيد من الدعم الفني والمالي.

وكانت إيطاليا اقترحت الشهر الماضي إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين والتأكد من هوياتهم في أفريقيا كوسيلة لحل الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ عام 2015.

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم المهربون والتي تتكرر حوادث غرقها.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 51 ألفًا و782 مهاجرًا ولاجئًا دخلوا أوروبا عبر البحر حتى يوم 18 يوليو مقارنة بــ 110 آلاف و189 شخصًا في هذا الوقت من العام الماضي و244 ألفًا و722 شخصًا في الوقت نفسه من عام 2016.

وأضافت المفوضية أن عدد الوفيات بين المهاجرين منذ بداية العام بلغ 1490 شخصا.