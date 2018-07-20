مستشفى المقريف بأجدابيا يطلق خدمة «إسعاف داخل المدينة وفي بيتك»

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 20 يوليو 2018, 01:15 مساء

أطلق مستشفى الشهيد محمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، خدمة «إسعاف المدينة وفي بيتك»، تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى عطوه الجبالي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الخدمة ستشمل أسر الشهداء والجرحى والمرضى من المواطنين الذين يتعذر نقلهم للمراكز الصحية بالمدينة عن طريق مكتب الخدمات الطبية لكافة المواطنين المحتاجين بالمدينة على الأرقام التالية 0925024494 - 0915024494 للمساهمة في تخفيف العبء عن غير القادرين على الذهاب إلى المراكز الصحية.

وأكد الجبالي قيام خدمة «إسعاف الداخل وفي بيتك» بزيارة عدد من الجرحى وغير القادرين من المواطنين المحتاجين للرعاية الصحية في مدينة أجدابيا، مطالبًا المواطنين التواصل مع مكتب خدمات الطبية أسر الشهداء والجرحى في مستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، حال حدوث أي طارئ في مدينة أجدابيا أو داخل المنازل.

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