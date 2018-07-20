«أهالي سرت» يناشدون التوزيع العادل في طرح الأحمال ويحذرون من أعمال شغب محتملة

محطة كهرباء الخليج بسرت. (الإنترنت)

استهجن «أهالي سرت» ما وصفوه بـ«طرح الأحمال غير العادل»، على منطقة سرت، و«الذي يصل إلى أكثر من 12 ساعة في بعض الأيام، بل يصل إلى الإطفاء التام في الكثير من الأحيان الأخرى».

ووجه «أهالي سرت»، من أمام محطة كهرباء الخليج البخارية، في بيان صادر عنهم أمس الخميس، نداء إلى المسؤولين عن الشركة العامة للكهرباء بمنحهم جزءًا من إنتاج الطاقة الكهربائية لتوزيعها بشكلا عادل بين الأحياء في المنطقة، مؤكدين أنهم يرفضون -كما يدعي البعض- طرح الأحمال على منطقة سرت.

وحذر البيان من «حدوث أعمال شغب خارج عن إرادة أهالي سرت، يتسبب في تخريب الطاقة الكهربائية المنتجة في المنطقة»، مطالبين بمنح سرت جزءًا من الطاقة المنتجة من محطة كهرباء الخليج.

وطالب البيان، الشركة العامة للكهرباء باستكمال المشاريع المتوقفة والتي من شأنها أن تقضي على العجز الحاصل في الشبكة بشكل تام.