ضبط مصنع للخمور المحلية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 20 يوليو 2018, 11:40 صباحا

ألقت عناصر فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بأجدابيا، القبض على شخص يقوم بصناعة الخمور في المدينة.

وقال مكتب الإعلام والتوثيق بالفرع عبر صفحة فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بـ«فيسبوك»، إنه «بعد ورود معلومات حول شخص يقوم بصناعة الخمور محلية الصنع، في إحدى الأماكن داخل أجدابيا، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة أعد له كمين محكم من قبل أعضاء التحريات بالفرع، وضبط بحوزته حوالي 460 لتر من الخمور ذات الصنع المحلي».

وأشار مكتب الإعلام والتوثيق بالفرع إلى أن المتهم اعترف بما نسب إليه من تهم، مؤكدًا إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة، للاختصاص بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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