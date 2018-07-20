«مستشفى الثورة» يبحث سُبل تدريب طلبة التمريض بجامعة عمر المختار

عقد مدير عام مستشفى الثورة التعليمي المركزي بالبيضاء الدكتور محمد التريكي، اجتماعًا مع عميد كلية التمريض بجامعة عمر المختار الدكتور صباح لملوم، لبحث الترتيبات المتعلقة بتدريب الطلاب في السنوات الأخيرة لهم بالكلية.

وقال مسؤول الإعلام بالمستشفى طلال الطشاني، في تصريحات صحفية الخميس، إن الاجتماع حضره مدير هيئة التمريض بالمستشفى عبد الله إدريس، ومسجلة كلية التمريض بجامعة عمر المختار، مضيفًا أن الحاضرين اتفقوا على البدء في تدريب طلبة السنوات النهائية للكلية في المستشفى.

وأوضح الطشاني أن تدريب عناصر التمريض سيكسب المستشفى كوادر جديدة في مجال التمريض، تساهم على المدى البعيد في تطوير الكادر الطبي بالمستشفى.

وكلية التمريض إحدى الكليات المنشأة حديثًا في جامعة عمر المختار، ومن المنتظر أن تُخرج أولى دفعاتها أثناء الأشهر المقبلة.

