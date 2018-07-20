شركة الخدمات العامة تباشر أعمال النظافة بميناء درنه وبعض الأحياء السكنيه

بنغازي - «وابة الوسط»، سالم العبيدي | الجمعة 20 يوليو 2018, 02:18 صباحا

قال رئيس لجنة إدارة شركة خدمات النظافة العامة في مدينة درنة، طلال الهنشير، إنهم باشروا أعمال النظافة وإزالة الركام بميناء درنه البحري وبعض الاحياء السكنية.

وأوضح الهنشير لـ«بوابة الوسط»، إن العاملين «باشروا اعمال النظافة وإزالة الركام والسواتر الترابية الناتجة عن الاشتباكات المسلحة، بميناء درنه البحري للمساعده في تأهيله ليعود للخدمه من جديد، وبحي شيحا الشرقيه ابتداءٍ من المنطقة المطلة على الوادي والاتجاة غربًا داخل الحي».

وأضاف الهنشير، «جرى إزالة إثار الاشتباكات في شارع البحر وشارع رويفع الانصاري وبعض الشوارع وسط المدينه، وأجزاء من شوارع ذيل الوادي، وبجوار المحكمة ومن أمام ملاهي الكورنيش وامتداد مدخل فندق الؤلؤة إلى مدرستي الزهراء والجلاء».

وأكد الهنشير، أن العاملين بشركة الخدمات قاموا بـ«تنظيف عدة مقار حكومية وذلك للمساعده في عودة العمل فيها بأسرع وقت ممكن وتذليل الصعاب عليهم حتى يتسنى لهم تقديم الخدمات للمواطنيين».

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